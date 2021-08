Olivet Olivet,France Loiret, Olivet FORUM des Associations Olivet,France Olivet Catégories d’évènement: Loiret

FORUM des Associations Olivet,France, 4 septembre 2021, Olivet. FORUM des Associations

du samedi 4 septembre au samedi 2 octobre à Olivet, France

Envie de découvrir la création vestimentaire, la décoration, l’ Upcycling, la retouche, et ou de vous perfectionnez. Puis de decouvrir le fonctionnement de votre piqueuse plate et ou de votre surjeteuse, mais aussi le patronage. Contactez-nous par mail: [[atelier.berangere@yahoo.fr](mailto:atelier.berangere@yahoo.fr)](mailto:atelier.berangere@yahoo.fr), puis sur [www.lesfilsdeberenice-overblog.com](http://www.lesfilsdeberenice-overblog.com) Le telephone est sur le flyers

A la carte ou a l’heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00

