Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Forum des associations Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

Forum des associations Neufchâtel-en-Bray, 5 septembre 2021, Neufchâtel-en-Bray. Forum des associations 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 17:30:00

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray Rdv à la Boutonnière. Port du masque obligatoire.

Entrée libre. Rdv à la Boutonnière. Port du masque obligatoire.

Entrée libre. +33 2 32 97 53 00 Rdv à la Boutonnière. Port du masque obligatoire.

Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Autres Lieu Neufchâtel-en-Bray Adresse Ville Neufchâtel-en-Bray lieuville 49.72972#1.4404