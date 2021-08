Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Forum des associations Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Forum des associations Mourenx, 4 septembre 2021, Mourenx. Forum des associations 2021-09-04 09:30:00 – 2021-09-04 12:30:00 Parvis du MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx EUR 0 L’occasion idéale pour vous informer, découvrir les associations, renouveler votre adhésion… Avec la présence de plus de 30 associations L’occasion idéale pour vous informer, découvrir les associations, renouveler votre adhésion… Avec la présence de plus de 30 associations +33 5 59 60 07 23 L’occasion idéale pour vous informer, découvrir les associations, renouveler votre adhésion… Avec la présence de plus de 30 associations Mairie Mourenx dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Parvis du MIX 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville 43.37045#-0.6292