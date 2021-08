Montmorency Montmorency Montmorency, Val-d'Oise Forum des associations Montmorency Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Val-d'Oise

Forum des associations Montmorency, 4 septembre 2021, Montmorency. Forum des associations 2021-09-04 – 2021-09-04

Montmorency Val-d’Oise Montmorency C’est le rendez-vous traditionnel du mois de septembre. Le Forum des associations donnera le coup d’envoi d’une année riche en émotions ! evenementiel@ville-montmorency.com +33 1 39 34 98 00 https://www.ville-montmorency.fr/mes-loisirs/vie-culturelle/programmation-culturelle/forum-des-associations-levenement-de-votre dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Montmorency, Val-d'Oise Autres Lieu Montmorency Adresse Ville Montmorency lieuville 49.0024#2.3236