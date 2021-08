Méru Méru Méru, Oise Forum des associations Méru Méru Méru Catégories d’évènement: Méru

Méru Oise Rendez-vous au forum des associations de Méru le samedi 4 septembre pour y rencontrer les associations locales et découvrir la multitude de leurs activités.

Restauration sur place (paëlla) par l’Union des Commerçants Méruviens. Réservation au 03 44 52 17 74.

