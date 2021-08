Mauguio Mauguio Hérault, Mauguio FORUM DES ASSOCIATIONS Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio

FORUM DES ASSOCIATIONS Mauguio, 4 septembre 2021, Mauguio. FORUM DES ASSOCIATIONS 2021-09-04 – 2021-09-04

Mauguio Hérault Mauguio Rendez-vous immanquable de la rentrée, le Forum des Associations vous invite à découvrir toute la richesse du tissu associatif de la commune. Partez à la recherche de votre nouvelle activité de l’année !

Plus de 60 stands vous attendent sur le port de Carnon afin de vous présenter tout au long de la journée, dans le respect des gestes barrières, les nombreuses activités proposées. Culturelles, sportives, solidaires, artistiques, environnementales… Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !

Démonstrations sur scène ouverte tout au long de la journée. Contrôle du Pass sanitaire et port du masque obligatoire. Découvrez également le Forum des Associations en format 100% digital à partir du 4 septembre !

Rendez-vous sur la page d’accueil du site internet ou rubrique “Espace Association” pour naviguer sur le plan interactif et partir à la découverte de vos associations préférées. Rendez-vous immanquable de la rentrée, le Forum des Associations vous invite à découvrir toute la richesse du tissu associatif de la commune. vie.associative@mauguio-carnon.com +33 4 67 29 05 23 Rendez-vous immanquable de la rentrée, le Forum des Associations vous invite à découvrir toute la richesse du tissu associatif de la commune. Partez à la recherche de votre nouvelle activité de l’année !

Plus de 60 stands vous attendent sur le port de Carnon afin de vous présenter tout au long de la journée, dans le respect des gestes barrières, les nombreuses activités proposées. Culturelles, sportives, solidaires, artistiques, environnementales… Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !

Démonstrations sur scène ouverte tout au long de la journée. Contrôle du Pass sanitaire et port du masque obligatoire. Découvrez également le Forum des Associations en format 100% digital à partir du 4 septembre !

Rendez-vous sur la page d’accueil du site internet ou rubrique “Espace Association” pour naviguer sur le plan interactif et partir à la découverte de vos associations préférées. dernière mise à jour : 2021-08-24 par OT MAUGUIO-CARNON

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Mauguio Adresse Ville Mauguio lieuville 43.54662#3.97589