Marcigny Marcigny Marcigny, Saône-et-Loire Forum des Associations Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Forum des Associations Marcigny, 11 septembre 2021, Marcigny. Forum des Associations 2021-09-11 – 2021-09-11

Marcigny Saône-et-Loire EUR Journée des associations (culturelles, sportives et sociales) et des bénévoles.

Au programme :

– Stands

– Démonstrations sportives

– Quilles comme Autrefois

– Présence de Chasse de Pat’Patrouille de 14h30 à 16h30

– Repas à emporter

Accès libre mairie.marcigny@wanadoo.fr +33 3 85 25 03 51 Journée des associations (culturelles, sportives et sociales) et des bénévoles.

Au programme :

– Stands

– Démonstrations sportives

– Quilles comme Autrefois

– Présence de Chasse de Pat’Patrouille de 14h30 à 16h30

– Repas à emporter

Accès libre dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Lieu Marcigny Adresse Ville Marcigny lieuville 46.27493#4.03963