FORUM DES ASSOCIATIONS Machecoul-Saint-Même, 4 septembre 2021, Machecoul-Saint-Même.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2021-09-04 – 2021-09-04

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Ce forum est l’occasion de découvrir le tissu associatif et de passer un agréable moment avec tous les bénévoles.

Parc de la Rabine – salle Le Falleron

Retrouvez 45 associations de la commune dans des domaines variés : culture, social, sport, scolaire…

Un évènement majeur de la rentrée sous le signe du dynamisme et de la convivialité !

Au cours de cet après-midi : stands, démonstrations, animations, tables rondes…

Le service Culture sera également sur le site pour présenter la nouvelle saison et animer un atelier, ouvert à tous, autour du projet participatif « Tisse la ville ».

Cette journée, sous le signe du bénévolat, sera l’occasion d’inaugurer en matinée deux nouveaux équipements sportifs : la salle Cahouët (salle multisports) et la salle le Telman (boulodrome).

Renseignements : Service Culture Vie Associative de la mairie de Machecoul-Sain-Même au 02 40 02 25 45

Port du masque et pass sanitaire obligatoire.

+33 2 40 02 25 45 http://www.machecoul-saint-meme.fr/forum-des-associations-ag1100.html

