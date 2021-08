Luynes Luynes Indre-et-Loire, Luynes Forum des associations Luynes Luynes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Luynes

Forum des associations Luynes, 4 septembre 2021, Luynes. Forum des associations 2021-09-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-04 15:30:00 15:30:00

Luynes Indre-et-Loire Luynes Le Forum des Associations luynoises est l’occasion pour tous de s’inscrire dans l’une des nombreuses associations luynoises, allant du karaté aux ateliers cartonnage en passant par la musique et la marche à pied. Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur. Le Forum des Associations luynoises est l’occasion pour tous de s’inscrire dans l’une des nombreuses associations luynoises, allant du karaté aux ateliers cartonnage en passant par la musique et la marche à pied. Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur. +33 2 47 55 35 55 https://luynes.fr/ Le Forum des Associations luynoises est l’occasion pour tous de s’inscrire dans l’une des nombreuses associations luynoises, allant du karaté aux ateliers cartonnage en passant par la musique et la marche à pied. Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur. Commune de Luynes dernière mise à jour : 2021-08-05 par ADT 37

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Luynes Autres Lieu Luynes Adresse Ville Luynes lieuville 47.38262#0.55743