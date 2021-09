Forum des Associations Lons-le-Saunier, 5 septembre 2021, Lons-le-Saunier.

Forum des Associations 2021-09-05 – 2021-09-05 Parc des Bains Carrefour de la Libération

Lons-le-Saunier Jura

EUR Le Forum des Associations s’installe au Parc des Bains dimanche 5 septembre, de 10h à 18h. Au programme, 140 associations vous feront découvrir leurs animations et leurs activités. Il sera également possible de se restaurer sur place avec la présence de trois foodtrucks : Ma Petite Crêperie, Tribu M et Obsessions Culinaires. L’espace du Parc des Bains sera partagé avec l’événement Regain(s), organisé par le Groupement des Agriculteurs Bio du Jura.

Cet évènement incontournable de la vie associative lédonienne sera une fête et une nouvelle occasion de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

Le Forum des Associations s’installe au Parc des Bains dimanche 5 septembre, de 10h à 18h. Au programme, 140 associations vous feront découvrir leurs animations et leurs activités. Il sera également possible de se restaurer sur place avec la présence de trois foodtrucks : Ma Petite Crêperie, Tribu M et Obsessions Culinaires. L’espace du Parc des Bains sera partagé avec l’événement Regain(s), organisé par le Groupement des Agriculteurs Bio du Jura.

Cet évènement incontournable de la vie associative lédonienne sera une fête et une nouvelle occasion de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

dernière mise à jour : 2021-08-30 par