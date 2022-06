Forum des Associations Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: 29750

Loctudy

Forum des Associations Loctudy, 3 septembre 2022, Loctudy. Forum des Associations Rue Hent Poull Gleuvian Complexe sportif Loctudy

2022-09-03 – 2022-09-03 Rue Hent Poull Gleuvian Complexe sportif

Loctudy 29750 La municipalité a souhaité accompagner les associations en organisant un « Forum des associations ». Près de 50 associations loctudistes, ou intervenantes sur le Pays Bigouden, présenteront leurs activités et prendront les inscriptions pour la saison à venir. Sport, culture, loisirs, etc., les possibilités seront nombreuses. associations@loctudy.fr +33 2 98 87 92 67 La municipalité a souhaité accompagner les associations en organisant un « Forum des associations ». Près de 50 associations loctudistes, ou intervenantes sur le Pays Bigouden, présenteront leurs activités et prendront les inscriptions pour la saison à venir. Sport, culture, loisirs, etc., les possibilités seront nombreuses. Rue Hent Poull Gleuvian Complexe sportif Loctudy

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 29750, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Rue Hent Poull Gleuvian Complexe sportif Ville Loctudy lieuville Rue Hent Poull Gleuvian Complexe sportif Loctudy Departement 29750

Loctudy Loctudy 29750 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Forum des Associations Loctudy 2022-09-03 was last modified: by Forum des Associations Loctudy Loctudy 3 septembre 2022 29750 Loctudy

Loctudy 29750