Forum des associations Lesperon, 4 septembre 2021, Lesperon. Forum des associations 2021-09-04 09:00:00 – 2021-09-04 13:00:00

Lesperon Landes "Chaque association vous recevra sur son stand pour se présenter et vous donner tous les renseignements nécessaires." Animation musicale par les O'TAKES et buvette par le comité des fêtes. Pass sanitaire obligatoire (à partir de 18 ans) et port du masque obligatoire (à partir de 6ans).

