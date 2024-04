Forum des associations Les Moutiers-en-Retz, samedi 31 août 2024.

Forum des associations Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Le forum des associations est une occasion unique de découvrir la diversité des associations des Moutiers-en-Retz.

Le forum c’est LE rendez-vous de la rentrée !

3 bonnes raisons de venir au forum des associations

trouver une association qui vous correspond sport, culture, environnement, entraide sociale, etc.

rencontrer et échanger avec des passionnés, des bénévoles dévoués et des membres actifs

participer au dynamisme de la commune en rejoignant une association apporter vos compétences, vos idées et votre énergie pour soutenir des causes qui vous tiennent à cœur.

Le forum des associations des Moutiers-en-Retz est un événement incontournable pour tous ceux qui souhaitent s’impliquer, se connecter avec la communauté locale et contribuer positivement à la vie associative. Ne manquez pas cette opportunité enrichissante !

Information pratique

En cas de mauvais temps, le forum aura lieu dans la salle polyvalente Jean Varnier, rue de Prigny.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 14:00:00

fin : 2024-08-31 17:30:00

Jardin de la mairie

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

