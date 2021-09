Lens-Lestang Lens-Lestang Drôme, Lens-Lestang Forum des associations Lens-Lestang Lens-Lestang Catégories d’évènement: Drôme

Lens-Lestang Drôme Lens-Lestang Venez découvrir les différentes associations à ce 7e Forum intercommunal des associations de la Valloire (Epinouze, Lapeyrouse-Mornay, Lens-Lestang, Manthes, Moras-en-Valloire et St-Sorlin-en-Valloire) Buffet, buvette et animations toute la journée. mairie@lens-lestang.fr +33 4 75 31 91 29 http://forum-des-associations.jimdo.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

