Le forum des associations aura lieu le Vendredi 3 septembre de 16h30 à 19h30 à la Salle des Sports. Vous pourrez découvrir les activités sportives et culturelles proposées sur la commune et rencontrer les responsables des associations. Lors de ce forum, le port du masque sera obligatoire. Pour y accéder, le pass sanitaire sera nécessaire (vaccin, test PCR ou antigénique de moins de 72h, preuve de rétablissement). Vendredi 3 septembre 2021 – De 16h30 à 19h30 – Salle des Sports Le Minihic-sur-Rance +33 2 99 88 56 15

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Minihic-sur-Rance Autres Lieu Le Minihic-sur-Rance Adresse Salle omnisports Rue du Général de Gaulle Ville Le Minihic-sur-Rance lieuville 48.57496#-2.01482