Forum des associations Le Buisson-de-Cadouin, 25 septembre 2021, Le Buisson-de-Cadouin. Forum des associations 2021-09-25 10:00:00 – 2021-09-25 18:00:00 Place de l’abbaye Le bourg

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Acteurs du dynamisme associatif qui anime le territoire, les bénévoles présents représenteront les associations. L'occasion pour le public de trouver une activité, ou bien de devenir à son tour bénévole. +33 5 53 22 06 09 dernière mise à jour : 2021-09-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Autres Lieu Le Buisson-de-Cadouin Adresse Place de l'abbaye Le bourg Ville Le Buisson-de-Cadouin lieuville 44.81146#0.87331