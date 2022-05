Forum des associations Le Blanc Le Blanc Le BlancLe Blanc Catégories d’évènement: Indre

Le Blanc Indre Maison des sports Le Blanc Indre Le Blanc Pour découvrir la richesse associative de la ville, s’informer, échanger et même s’inscrire. nDes animations seront proposées par les associations. Entrée gratuite. Plus de 50 associations présentes sportives, culturelles et sociales, vitrine des associations de la ville du Blanc. +33 2 54 37 74 15 Pour découvrir la richesse associative de la ville, s’informer, échanger et même s’inscrire. nDes animations seront proposées par les associations. Entrée gratuite. Ville du Blanc

