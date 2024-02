Forum des associations Le Blanc, samedi 7 septembre 2024.

Forum des associations Le Blanc Indre

Samedi

Plus de 50 associations présentes sportives, culturelles et sociales, vitrine des associations de la ville du Blanc.

Pour découvrir la richesse associative de la ville, s’informer, échanger et même s’inscrire.

Des animations seront proposées par les associations. Buvette et point restauration toute la journée. EUR.

4 Boulevard Mangin de Beauvais

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire oms.leblanc@orange.fr

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-09-07 17:30:00



L’événement Forum des associations Le Blanc a été mis à jour le 2024-01-29 par Destination Brenne