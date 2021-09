Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées, Lannemezan Forum des Associations Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Forum des Associations Lannemezan, 18 septembre 2021, Lannemezan. Forum des Associations 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 LANNEMEZAN Halle du Nébouzan

Lannemezan Hautes-Pyrénées Lannemezan Vous cherchez une activité pour votre enfant ? Besoin de redémarrer en forme cette rentrée ?

Une activité artistique pour vous ? Vous souhaitez vous engager comme bénévole ?

L’occasion, lors du Forum des Associations le Samedi 18 Septembre de 10h à 18h à la halle du Nébouzan.

Sport, culture, social, caritatif, enfance et jeunesse… divers domaines par plus de 100 associations lannemezanaises vous attendent !

Le Forum des Associations est l’occasion de découvrir les activités sportives, culturelles, de loisirs ou caritatives proposées sur la ville.

C’est également l’occasion d’échanger avec les responsables associatifs.

Des démonstrations d’activités se dérouleront sur la journée. Le programme sera détaillé ultérieurement Pass sanitaire obligatoire (organisateurs et participants)

Distanciation sociale

Masque obligatoire

Informations, démonstrations et inscriptions toute la journée du samedi de 10h à 17h) à la Halle du Nébouzan. Informations : service animation : 05 62 99 13 55 +33 5 62 99 13 55 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

