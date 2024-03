Forum des associations Salle des Fêtes COSEC City Stade Lacanau, samedi 7 septembre 2024.

Au programme

A la salle des fêtes

– Arkhan Asso proposera ses jeux en libre service à la salle des fêtes.

– L’atelier des chansons vous fera chanter ensemble dans la salle des fêtes à 11h

Sur les tatamis du COSEC

– 10h30 Jujistu & Taïso

– 10h45 Judo

– 11h00 Hapkimudo

– 11h15 Capoeira

Au City Stade, venez essayer des activités sportives

– du golf le matin

– du basket l’après-midi

Dans la prairie, des baptêmes en poney sont proposés par les clubs Ecuries de Talaris et Equicréation

– 11h30 Vin d’honneur, derrière le COSEC, le Maire et son équipe municipale vous attendent pour célébrer le forum autour d’un verre de l’amitié

– 12h Restauration, dès midi, le food truck Lou Vincent vous proposera de délicieux plats chauds et des boissons rafraîchissantes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-09-07 15:00:00

Salle des Fêtes COSEC City Stade 21 Avenue Albert François

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine associations@lacanau.fr

