FORUM DES ASSOCIATIONS Pôle associatif de l’Ormelette La Plaine-sur-Mer, samedi 7 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 09:00:00

fin : 2024-09-07 15:30:00

Venez à la rencontre les associations plainaises qui seront présentes pour vous accueillir et vous renseigner.

Le forum des associations vous accueillera cette année le samedi 2 septembre de 9h30 à 15h30 au pôle associatif de l’Ormelette, 2 rue Jean Moulin. Il regroupera une quarantaine d’associations plainaises.

Ce sera l’occasion de venir à leur rencontre et de choisir vos activités de loisirs, mais aussi de devenir membre pour donner de votre temps en vous engageant bénévolement dans l’une d’entre elles.

Ce temps fort permet de présenter le maillage associatif plainais dynamique et diversifié.

Pôle associatif de l’Ormelette 2 rue Jean Moulin

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire evenementiel@laplainesurmer.fr



