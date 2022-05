Forum des associations La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: 79800

La Mothe-Saint-Héray

Forum des associations La Mothe-Saint-Héray, 10 septembre 2022, La Mothe-Saint-Héray. Forum des associations La Mothe-Saint-Héray

2022-09-10 10:00:00 – 2022-09-10 16:00:00

La Mothe-Saint-Héray 79800 La Mothe-Saint-Héray EUR Forum des asso’actions

C’est la rentrée ! Rencontrez les forces vives de la vie associative pour démarrer une nouvelle année scolaire!

Sports, détente, musique, culture, arts, loisirs créatifs, action sociale…

Les 6-17 ans peuvent retirer leur Pass’ Culture et sport

2022, une aide de 15€ pour une inscription dans une association locale.

samedi 10 septembre de 10h à 16h aux halles

Gratuit

Mairie Tel : 05 49 05 01 41 Forum des asso’actions

Sports, détente, musique, culture, arts, loisirs créatifs, action sociale…

Les 6-17 ans peuvent retirer leur Pass’ Culture et sport

2022, une aide de 15€ pour une inscription dans une association locale.

samedi 10 septembre de 10h à 16h aux halles

Mairie Tel : 05 49 05 01 41 +33 5 49 05 01 41 Forum des asso’actions

C’est la rentrée ! Rencontrez les forces vives de la vie associative pour démarrer une nouvelle année scolaire!

Sports, détente, musique, culture, arts, loisirs créatifs, action sociale…

Les 6-17 ans peuvent retirer leur Pass’ Culture et sport

2022, une aide de 15€ pour une inscription dans une association locale.

samedi 10 septembre de 10h à 16h aux halles

Gratuit

Mairie Tel : 05 49 05 01 41 pixabay

La Mothe-Saint-Héray

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: 79800, La Mothe-Saint-Héray Autres Lieu La Mothe-Saint-Héray Adresse Ville La Mothe-Saint-Héray lieuville La Mothe-Saint-Héray Departement 79800

La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 79800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-mothe-saint-heray/

Forum des associations La Mothe-Saint-Héray 2022-09-10 was last modified: by Forum des associations La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 10 septembre 2022 79800 La Mothe-Saint-Héray

La Mothe-Saint-Héray 79800