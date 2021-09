La Farlède La Farlède LA FARLEDE, Var Forum des associations La Farlède La Farlède Catégories d’évènement: LA FARLEDE

Var

Forum des associations La Farlède, 4 septembre 2021, La Farlède. Forum des associations 2021-09-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-04 14:00:00 14:00:00 Rue de la République Place de la Liberté

La Farlède Var Organisé par le Service festivités de la mairie. (Reporté au dimanche 5 en cas d’ intempéries). +33 4 94 27 85 85 http://www.lafarlede.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: LA FARLEDE, Var Autres Lieu La Farlède Adresse Rue de la République Place de la Liberté Ville La Farlède lieuville 43.16701#6.0433