Jurançon Jurançon Jurançon, Pyrénées-Atlantiques Forum des associations Jurançon Jurançon Catégories d’évènement: Jurançon

Pyrénées-Atlantiques

Forum des associations Jurançon, 4 septembre 2021, Jurançon. Forum des associations 2021-09-04 – 2021-09-04 av corps franc pommies Stade de rugby

Jurançon Pyrénées-Atlantiques Jurançon Il revient ! Après la longue parenthèse subie par le sport, la culture et qui a mis à l’épreuve les engagements solidaires, voici un moment de retrouvailles idéal pour prendre la rentrée du bon pied ! Placez la date sur votre agenda ! Il revient ! Après la longue parenthèse subie par le sport, la culture et qui a mis à l’épreuve les engagements solidaires, voici un moment de retrouvailles idéal pour prendre la rentrée du bon pied ! Placez la date sur votre agenda ! Il revient ! Après la longue parenthèse subie par le sport, la culture et qui a mis à l’épreuve les engagements solidaires, voici un moment de retrouvailles idéal pour prendre la rentrée du bon pied ! Placez la date sur votre agenda ! jurancon dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Jurançon, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Jurançon Adresse av corps franc pommies Stade de rugby Ville Jurançon lieuville 43.29219#-0.39785