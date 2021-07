Forum des Associations Joué-lès-Tours, 4 septembre 2021, Joué-lès-Tours.

Forum des Associations 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-04 17:00:00 17:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Complexe sportif René Bouissou – Hubert Henno – Matarazzo

Pour cette nouvelle édition du Forum des Associations, les Jocondiens pourront rencontrer une centaine d’associations et structures sportives et culturelles pour faire leurs choix d’activités et en découvrir certaines !

A l’intérieur des gymnases René Bouissou et Hubert Henno, différentes démonstrations sportives seront présentes telles que le basket, le volley, le badminton, la boxe ou encore le tennis de table !

Vous pourrez également retrouver au gymnase Matarazzo des démonstrations de handball, judo, lutte et bien plus encore !

Comme chaque année, la Ville de Joué-lès-Tours disposera d’un espace dédié afin de donner des renseignements sur les structures municipales : Médiathèque, Malraux, École de Musique, Bulle d’O…)

+33 2 47 39 71 46

mairie de Joué lès Tours

dernière mise à jour : 2021-07-24 par