Hermes Oise Hermes Samedi 4 Septembre de 16h à 20h

Parc de la Fraternité, Hermes Les associations présentent leurs différentes activités

Karaoké géant tout au long de l’après-midi

A 21h, projection d’un film en plein air Organisé par la Mairie avec le concours de l’association Aubépine.

Renseignements et inscriptions au 03 44 07 50 06

