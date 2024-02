Forum des associations Haguenau, dimanche 8 septembre 2024.

Forum des associations Haguenau Bas-Rhin

A l’heure de la rentrée, ce week-end festif sera l’occasion pour grands et petits de découvrir la richesse des activités proposées à Haguenau, d’aller à la rencontre des bénévoles de plus de 70 associations, d’échanger et de s’inscrire !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08

fin : 2024-09-08

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est osl@haguenau.fr

