Villemandeur Gymnase Daudet Villemandeur Forum des Associations Gymnase Daudet Villemandeur Catégorie d’évènement: Villemandeur

Forum des Associations Gymnase Daudet, 11 septembre 2021, Villemandeur. Forum des Associations

Gymnase Daudet, le samedi 11 septembre à 10:00

Venez faire le plein d’idées pour vos loisirs – Informations – Initiations – Démonstrations Chacun pourra ainsi découvrir les activités de la vie associative et sportive locale et s’informer auprès des responsables de sections. Au cour de cette manifestation aura lieu l’accueil des nouveaux Mandorais. Le rendez-vous avec les Clubs et Associations de Villemandeur Gymnase Daudet 17 Rue Alphonse Daudet, Villemandeur Villemandeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Villemandeur Autres Lieu Gymnase Daudet Adresse 17 Rue Alphonse Daudet, Villemandeur Ville Villemandeur lieuville Gymnase Daudet Villemandeur