Gymnase Dacoury, le samedi 4 septembre à 10:00

Rencontrez les associations Lieusaintaises et les services municipaux sur leur stand, afin de découvrir leur activité et de vous (ré)inscrire. Des démonstrations et des ateliers vous seront proposés ! De 14h à 18h, profitez du forum pour remettre en état votre vélo avec un atelier dédié sur le parking du gymnase.

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire pour les majeurs

Gymnase Dacoury 6 boulevard Victor Schoelcher, Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T17:00:00

