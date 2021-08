Guimiliau Guimiliau Finistère, Guimiliau Forum des associations Guimiliau Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Guimiliau

Forum des associations Guimiliau, 3 septembre 2021, Guimiliau. Forum des associations 2021-09-03 18:00:00 – 2021-09-03

Guimiliau Finistère Guimiliau Les associations présentent les activités du territoire. Pour les enfants, les familles, les habitants. Pour les communes de Commana, Guimiliau, Locmélar. Structure gonflable pour les enfants, durant la soirée. cal29@wanadoo.fr http://www.cal29.fr/ Les associations présentent les activités du territoire. Pour les enfants, les familles, les habitants. Pour les communes de Commana, Guimiliau, Locmélar. Structure gonflable pour les enfants, durant la soirée. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guimiliau Autres Lieu Guimiliau Adresse Ville Guimiliau lieuville 48.48777#-3.99933