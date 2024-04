Forum des associations avenue René Cassin Guéret, samedi 31 août 2024.

Forum des associations avenue René Cassin Guéret Creuse

Ce forum est un temps fort et l’occasion de valoriser l’ensemble des pratiques d’activités associatives et municipales dans les domaines sportifs, culturels, socioéducatifs, caritatifs pour l’épanouissement de chacun.

Ce sera l’occasion d’informer le public sur les activités portées par les uns et les autres, d’échanger et d’améliorer la vie quotidienne.

Restauration sur place. .

Début : 2024-08-31 09:00:00

fin : 2024-08-31 17:00:00

avenue René Cassin Espace André Lejeune

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

