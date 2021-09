Gan Gan Gan, Pyrénées-Atlantiques Forum des associations Gan Gan Catégories d’évènement: Gan

Pyrénées-Atlantiques

Forum des associations Gan, 4 septembre 2021, Gan. Forum des associations 2021-09-04 – 2021-09-04

Gan Pyrénées-Atlantiques Gan Les activités sportives et culturelles des associations gantoises seront présentées aux visiteurs en cette journée. Les adhésions aux clubs et associations pour la saison 2021-2022 pourront avoir lieu sur place. Une initiation gratuite au tir à l’arc sera également proposée par les Compagnons de l’Arc de Lescar et la Médiathèque de Gan mettra à disposition, en extérieur, des ouvrages sur le sport. Buvette et sandwichs à l’intérieur de l’enceinte ( consommation sur place et assise obligatoire). L’organisation de cette journée se fera dans le strict respect des gestes barrières, avec port obligatoire du masque et pass sanitaire exigé à l’entrée. En cas de mauvaises conditions météorologiques, l’évènement pourra être annulé. Les activités sportives et culturelles des associations gantoises seront présentées aux visiteurs en cette journée. Les adhésions aux clubs et associations pour la saison 2021-2022 pourront avoir lieu sur place. Une initiation gratuite au tir à l’arc sera également proposée par les Compagnons de l’Arc de Lescar et la Médiathèque de Gan mettra à disposition, en extérieur, des ouvrages sur le sport. Buvette et sandwichs à l’intérieur de l’enceinte ( consommation sur place et assise obligatoire). L’organisation de cette journée se fera dans le strict respect des gestes barrières, avec port obligatoire du masque et pass sanitaire exigé à l’entrée. En cas de mauvaises conditions météorologiques, l’évènement pourra être annulé. Les activités sportives et culturelles des associations gantoises seront présentées aux visiteurs en cette journée. Les adhésions aux clubs et associations pour la saison 2021-2022 pourront avoir lieu sur place. Une initiation gratuite au tir à l’arc sera également proposée par les Compagnons de l’Arc de Lescar et la Médiathèque de Gan mettra à disposition, en extérieur, des ouvrages sur le sport. Buvette et sandwichs à l’intérieur de l’enceinte ( consommation sur place et assise obligatoire). L’organisation de cette journée se fera dans le strict respect des gestes barrières, avec port obligatoire du masque et pass sanitaire exigé à l’entrée. En cas de mauvaises conditions météorologiques, l’évènement pourra être annulé. GAN dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Gan, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Gan Adresse Ville Gan lieuville 43.23129#-0.38903