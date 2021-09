Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis Essonne, Fontenay-lès-Briis Forum des associations Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis Catégories d’évènement: Essonne

Forum des associations 2021-09-04 – 2021-09-04 Salle des Fêtes les Marronniers 1 Allée des Marronniers

Fontenay-lès-Briis Essonne

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS de FONTENAY-LÈS-BRIIS

Salle des Marronniers de 10h00 – 17h00

ANIMATIONS et DÉMONSTRATIONS accueil@fontenay-les-briis.fr +33 1 64 90 70 74 https://www.fontenay-les-briis.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

