La Passerelle, le samedi 7 septembre 2019 à 10:00

Le forum des associations est le traditionnel rendez-vous de la rentrée qui réunit les associations fleuryssoises. Il se tiendra le samedi 7 septembre de 10 h à 18 h dans le centre culturel La Passerelle. Une occasion unique de découvrir le tissu associatif fort qui caractérise notre ville. Plus d’une soixantaine d’associations seront présentes ce jour : une vingtaine d’associations sportives, une vingtaine d’associations culturelles et de loisirs, et une vingtaine d’associations sociales, caritatives et environnementales. Les services municipaux (sports, culture, enfance-jeunesse, espace emploi formation, action sociale) et organisations bénévoles citoyennes (conseils citoyens et réserve citoyenne) présenteront également leurs activités. Ce rendez-vous incontournable sera ponctué de nombreuses animations et démonstrations : **En intérieur – espace animation** 10 h à 18 h – scénettes et improvisations en déambulation par Méfisto 15 h – démonstration de danse en ligne par Flowery country 14 h 30 – mini-concert de l’Harmonie intercommunale Fleury/Saran 17 h 30 – final musical par l’Harmonie Saint-Marc / Saint-Vincent **En extérieur – parvis et parc Princesse de Lamballe** 10 h à 18 h – mini-tennis par le CJF tennis 10 h à 18 h – découverte du volley par le CJF volley-ball 10 h à 18 h – marche nordique et nordic fit par le CJF athlétisme 11 h 30 et 16 h – ensemble de saxophones et trompettes du conservatoire Maurice-Ravel. **Sur le parking de La Passerelle** (côté école Wallon) 14 h – randonnée à vélo d’environ 2 h à allure modérée pour tous par le CJF cyclo marche (pour participer les enfants doivent être en capacité de rouler pendant une quinzaine de kilomètres). Les participants doivent apporter leur vélo. La manifestation pourra être annulée en cas d’intempéries. Plus d’infos au 02 38 83 29 68

Entrée libre

Samedi 7 septembre, plus de 60 associations présents

La Passerelle 57 Boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-07T10:00:00 2019-09-07T19:00:00