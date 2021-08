Forum des associations et du bénévolat Bressuire, 4 septembre 2021, Bressuire.

Forum des associations et du bénévolat 2021-09-04 13:30:00 – 2021-09-05 18:00:00

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

A la rentrée, faites le plein d’activités !

Retrouvez le Forum des Associations et du Bénévolat à Bocapole Plus de 100 associations. bressuiraises présentes (sportives, caritatives, culturelles, vie pratique, jumelages et patrimoine…).

Des démonstrations et initiations gratuites !

+33 5 49 80 49 40

