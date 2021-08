Cornebarrieu L'Aria Cornebarrieu, Haute-Garonne Forum des associations et des activités municipales L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Forum des associations et des activités municipales L’Aria, 3 septembre 2021, Cornebarrieu. Forum des associations et des activités municipales

L’Aria, le vendredi 3 septembre à 16:30

Ce rendez-vous permet aux associations qui oeuvrent sur la commune de présenter aux habitants leurs activités : sport, culture, enfance, jeunesse, mémoire… Sans oublier les activités municipales comme l’école de musique, le théâtre, la peinture et sculpture…

Organisation : Ville de Cornebarrieu

L’événement incontournable de votre rentrée L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T16:30:00 2021-09-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu L'Aria Adresse Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville L'Aria Cornebarrieu