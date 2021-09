Mirebeau-sur-Bèze Mirebeau-sur-Bèze Côte-d'Or, MIREBEAU SUR BEZE Forum des associations en Mirebellois et Fontenois Mirebeau-sur-Bèze Mirebeau-sur-Bèze Catégories d’évènement: Côte-d'Or

MIREBEAU SUR BEZE

Forum des associations en Mirebellois et Fontenois Mirebeau-sur-Bèze, 10 septembre 2021, Mirebeau-sur-Bèze. Forum des associations en Mirebellois et Fontenois 2021-09-10 18:00:00 – 2021-09-10 21:30:00

Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or Mirebeau-sur-Bèze EUR 0 0 s.monot@mfcc.fr ald dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, MIREBEAU SUR BEZE Autres Lieu Mirebeau-sur-Bèze Adresse Ville Mirebeau-sur-Bèze lieuville 47.39724#5.31507