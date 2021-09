Grenade-sur-l'Adour Grenade-sur-l'Adour Grenade-sur-l'Adour, Landes Forum des associations du Pays Grenadois Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour

Landes

Forum des associations du Pays Grenadois Grenade-sur-l’Adour, 11 septembre 2021, Grenade-sur-l'Adour. Forum des associations du Pays Grenadois 2021-09-11 09:30:00 – 2021-09-11 13:00:00

Grenade-sur-l’Adour Landes Grenade-sur-l’Adour Le Forum des Associations est un moment fort de la rentrée que beaucoup de familles attendent, occasion unique de rencontrer sur un même lieu le monde associatif du Pays Grenadois, qu’il soit sportif, culturel ou solidaire. Ses objectifs sont divers : découvrir, s’initier, adhérer.

Depuis plusieurs années, une vingtaine d’associations se mobilisent début septembre pour se faire connaître et proposer des animations. De nombreux stands côtoient les autres points d’animation, panier de basket, simulateur de pêche, table de ping-pong, Taï-Chi, modélisme…

On peut approcher ces différentes disciplines grâce aux démonstrations effectuées par les associations. L’un des atouts de cette journée est de permettre aux nombreux bénévoles de se rencontrer, d’échanger, de construire des projets nouveaux. Pass sanitaire obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans. Le Forum des Associations est un moment fort de la rentrée que beaucoup de familles attendent, occasion unique de rencontrer sur un même lieu le monde associatif du Pays Grenadois, qu’il soit sportif, culturel ou solidaire. Ses objectifs sont divers : découvrir, s’initier, adhérer.

Depuis plusieurs années, une vingtaine d’associations se mobilisent début septembre pour se faire connaître et proposer des animations. De nombreux stands côtoient les autres points d’animation, panier de basket, simulateur de pêche, table de ping-pong, Taï-Chi, modélisme…

On peut approcher ces différentes disciplines grâce aux démonstrations effectuées par les associations. L’un des atouts de cette journée est de permettre aux nombreux bénévoles de se rencontrer, d’échanger, de construire des projets nouveaux. Pass sanitaire obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans. +33 5 58 45 45 98 Le Forum des Associations est un moment fort de la rentrée que beaucoup de familles attendent, occasion unique de rencontrer sur un même lieu le monde associatif du Pays Grenadois, qu’il soit sportif, culturel ou solidaire. Ses objectifs sont divers : découvrir, s’initier, adhérer.

Depuis plusieurs années, une vingtaine d’associations se mobilisent début septembre pour se faire connaître et proposer des animations. De nombreux stands côtoient les autres points d’animation, panier de basket, simulateur de pêche, table de ping-pong, Taï-Chi, modélisme…

On peut approcher ces différentes disciplines grâce aux démonstrations effectuées par les associations. L’un des atouts de cette journée est de permettre aux nombreux bénévoles de se rencontrer, d’échanger, de construire des projets nouveaux. Pass sanitaire obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans. OT PG dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT Grenade

Détails Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Grenade-sur-l'Adour Adresse Ville Grenade-sur-l'Adour lieuville 43.77291#-0.42883