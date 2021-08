Dordives dordives Dordives Forum des associations dordives Dordives Catégorie d’évènement: Dordives

Forum des associations dordives, 4 septembre 2021, Dordives. Forum des associations

dordives, le samedi 4 septembre à 10:00

Le Forum des associations aura lieu cette année à la Prairie des Etangs à Dordives. Découverte des activités proposées par les différentes associations sportives, culturelles et créatives. Rendez-vous entre 10h et 18h. Restauration sur place . Pass sanitaire obligatoire. Entrée libre. Pass sanitaire demandé Forum des associations dordives Dordives Dordives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Dordives Autres Lieu dordives Adresse Dordives Ville Dordives lieuville dordives Dordives