Forum des associations d’Orbec Orbec, 4 septembre 2021, Orbec.

Forum des associations d’Orbec 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 18:00:00

Orbec Calvados

Les associations et les clubs sportifs se réunissent pour accueillir les amateurs de sport mais aussi les personnes à la recherche d’une activité pour l’année 2021/2022. Profitez de cette journée pour rencontrer les responsables et les entraîneurs et ainsi choisir votre activité pour toute la famille.

Les associations et les clubs sportifs se réunissent pour accueillir les amateurs de sport mais aussi les personnes à la recherche d’une activité pour l’année 2021/2022. Profitez de cette journée pour rencontrer les responsables et les entraîneurs…

Les associations et les clubs sportifs se réunissent pour accueillir les amateurs de sport mais aussi les personnes à la recherche d’une activité pour l’année 2021/2022. Profitez de cette journée pour rencontrer les responsables et les entraîneurs et ainsi choisir votre activité pour toute la famille.

dernière mise à jour : 2021-08-28 par