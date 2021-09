Donzère Donzère Donzère, Drôme FORUM des ASSOCIATIONS Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Drôme

FORUM des ASSOCIATIONS Donzère, 4 septembre 2021, Donzère. FORUM des ASSOCIATIONS 2021-09-04 13:30:00 13:30:00 – 2021-09-04 18:00:00 18:00:00 Rue de la Chocolaterie Parc de la Chocolaterie d’Aiguebelle

Donzère Drôme Donzère Retrouvez près de 30 associations Donzéroises au Parc de la Chocolaterie d’Aiguebelle, samedi 4 septembre 2021 de 13h30 à 18h au Parc de la Chocolaterie de Donzére – BUVETTE & ANIMATIONS sur place +33 4 75 49 70 30 dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Donzère, Drôme Autres Lieu Donzère Adresse Rue de la Chocolaterie Parc de la Chocolaterie d'Aiguebelle Ville Donzère lieuville 44.43889#4.7083