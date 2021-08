Dompaire Dompaire Dompaire, Vosges FORUM DES ASSOCIATIONS Dompaire Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

FORUM DES ASSOCIATIONS Dompaire, 4 septembre 2021, Dompaire. FORUM DES ASSOCIATIONS 2021-09-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-04 17:00:00 17:00:00 Maison des Associations 231 rue du Cimetière

Accueil des différentes associations sportives et culturelles de Dompaire pour la découverte des activités proposées.

Pass sanitaire obligatoire mairie.dompaire@wanadoo.fr +33 3 29 36 52 84 Ville de Dompaire

