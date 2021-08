Olivet L'Alliage Loiret, Olivet Forum des associations d’Olivet L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Forum des associations d’Olivet L’Alliage, 4 septembre 2021, Olivet. Forum des associations d’Olivet

L’Alliage, le samedi 4 septembre à 10:00 Une centaine d’assos dans tous les domaines pour se renseigner et s’inscrire pour la saison 2021-22 ! L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu L'Alliage Adresse 1 rue michel roques Ville Olivet lieuville L'Alliage Olivet