Forum des associations Dinard, 3 septembre 2022, Dinard.

Forum des associations

15, rue Gouyon Matignon COSEC Dinard Ille-et-Vilaine COSEC 15, rue Gouyon Matignon

2022-09-03 10:00:00 – 2022-09-03 18:00:00

COSEC 15, rue Gouyon Matignon

Dinard

Ille-et-Vilaine

Le Forum des Associations et du Bénévolat, organisé par la Ville de Dinard, privilégie les rencontres entre les différents acteurs associatifs et adhérents.

Le forum est également un lieu d’échanges pour ceux et celles qui envisagent de donner de leur temps et devenir bénévoles.

Il a pour fonction :

– D’encourager et dynamiser le mouvement associatif local.

– D’être un lieu de rencontre permettant aux associations de mieux se connaitre et de se faire connaître du grand public.

Dinard compte plus de 190 associations, toutes très actives dans des domaines ou disciplines très variés : sport, art et culture, loisirs créatifs, nature et environnement, entraide et solidarité…

+33 2 99 16 30 58

COSEC 15, rue Gouyon Matignon Dinard

