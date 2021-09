Voreppe Voreppe Isère, Voreppe Forum des associations de Voreppe Voreppe Voreppe Catégories d’évènement: Isère

Forum des associations de Voreppe 2021-09-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-04 15:00:00 15:00:00 L'Arrosoir 519 Rue de Nardan

Voreppe Isère Voreppe

Voreppe Isère Voreppe Les associations de Voreppe se réunissent le temps du forum, venez les découvrir et en profiter pour vous inscrire. Des démonstrations et animations sont prévues tout au long de la journée. Buvette et petite restauration sur place. +33 4 76 50 47 63 http://www.ville-voreppe.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Lieu Voreppe Adresse L'Arrosoir 519 Rue de Nardan Ville Voreppe