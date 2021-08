Forum des associations de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, 12 septembre 2021, Villeneuve-sur-Yonne.

Forum des associations de Villeneuve-sur-Yonne 2021-09-12 – 2021-09-12 Rue Saint Savinien Gymnase Emile Chicane et stade Gustave Petitpied

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne

EUR La ville de Villeneuve-sur-Yonne marque cette rentrée de septembre par la tenue du forum des associations qui se tiendra au gymnase Emile Chicane et au stade Gustave Petitpied.

Diverses associations seront heureuses de vous y accueillir et d’échanger, partager avec vous.

Animations, initiations et démonstrations seront prévues.

+33 3 86 87 62 00

La ville de Villeneuve-sur-Yonne marque cette rentrée de septembre par la tenue du forum des associations qui se tiendra au gymnase Emile Chicane et au stade Gustave Petitpied.

Diverses associations seront heureuses de vous y accueillir et d’échanger, partager avec vous.

Animations, initiations et démonstrations seront prévues.

dernière mise à jour : 2021-08-20 par