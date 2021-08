Sainte-Foy-de-Peyrolières Château d'eau Haute-Garonne, Sainte-Foy-de-Peyrolières Forum des associations de Ste-Foy-de-Peyrolières Château d’eau Sainte-Foy-de-Peyrolières Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Château d’eau, le dimanche 5 septembre à 09:00

Le forum des associations se tiendra le dimanche 5 septembre de 9h à 12h au niveau du château d’eau et sous chapiteau. Concernant les conditions d’accès, à l’heure de notre publication, le pass sanitaire n’est pas requis. Maintien du respect des gestes barrières (distanciation, port du masque obligatoire…). Les protocoles sanitaires seront bien entendu adaptés aux instructions gouvernementales.

Château d'eau 31370 sainte foy de peyrolières Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

2021-09-05T09:00:00 2021-09-05T12:00:00

