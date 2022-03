Forum des associations de Quiberon Quiberon Quiberon Catégories d’évènement: Morbihan

Quiberon

Forum des associations de Quiberon Quiberon, 10 septembre 2022, Quiberon. Forum des associations de Quiberon Espace Louison Bobet Boulevard René Cassin Quiberon

2022-09-10 – 2022-09-10 Espace Louison Bobet Boulevard René Cassin

Quiberon Morbihan Venez à la rencontre des associations de la Presqu’île de Quiberon. Démonstrations et initiations animeront cette journée conviviale. Organisé par la Ville de Quiberon. +33 2 97 30 24 00 Venez à la rencontre des associations de la Presqu’île de Quiberon. Démonstrations et initiations animeront cette journée conviviale. Organisé par la Ville de Quiberon. Droits gérés

Espace Louison Bobet Boulevard René Cassin Quiberon

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Quiberon Autres Lieu Quiberon Adresse Espace Louison Bobet Boulevard René Cassin Ville Quiberon lieuville Espace Louison Bobet Boulevard René Cassin Quiberon Departement Morbihan

Quiberon Quiberon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiberon/

Forum des associations de Quiberon Quiberon 2022-09-10 was last modified: by Forum des associations de Quiberon Quiberon Quiberon 10 septembre 2022 morbihan Quiberon

Quiberon Morbihan