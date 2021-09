Paron Paron Paron, Yonne Forum des associations de Paron Paron Paron Catégories d’évènement: Paron

Forum des associations de Paron Paron, 4 septembre 2021, Paron. Forum des associations de Paron 2021-09-04 – 2021-09-04 Complexe Roger Treillé Avenue du Stade

Paron Yonne Paron EUR La ville de Paron vous propose un forum des associations pour débuter la rentrée.

Diverses associations seront heureuses de vous y accueillir et d’échanger, partager avec vous. +33 3 86 83 93 93 La ville de Paron vous propose un forum des associations pour débuter la rentrée.

