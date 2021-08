Forum des Associations de Moustey Moustey, 4 septembre 2021, Moustey.

Forum des Associations de Moustey 2021-09-04 – 2021-09-04 Salle des fêtes de Moustey Place de la salle des fêtes

Moustey Landes Moustey

2ème Forum des Associations de Moustey

Rassemblement annuel des associations locales dans le but de développer les contacts avec la population.

Il s’agira plus précisément de favoriser les rencontres entre acteurs du monde associatif culturel, économique, social et sportif. Le forum permet aux différentes associations de gagner en visibilité; de se faire connaître du public et de présenter la nature et le contenu de leurs activités.

2ème Forum des Associations de Moustey

Rassemblement annuel des associations locales dans le but de développer les contacts avec la population et de tisser des liens entre associations.

Cette manifestation permettra aux association de présenter et exposer leurs activités à l’ensemble du public

+33 6 43 89 63 50

2ème Forum des Associations de Moustey

Rassemblement annuel des associations locales dans le but de développer les contacts avec la population.

Il s’agira plus précisément de favoriser les rencontres entre acteurs du monde associatif culturel, économique, social et sportif. Le forum permet aux différentes associations de gagner en visibilité; de se faire connaître du public et de présenter la nature et le contenu de leurs activités.

dernière mise à jour : 2021-07-19 par